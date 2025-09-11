🛑Sunday, Segugio d’Istria da salvare. Non lasciamolo morire in un box🛑 (FOTO)

NON PUÓ MORIRE IN UN BOX.

Sunday è uno splendido Segugio dell’Istria di circa 13 anni che purtroppo non ha avuto una vita facile.

Sunday è stato trovato in strada, molto magro e debilitato, probabilmente avrà vagato per giorni per cercare di tornare a casa dopo essere stato abbandonato da quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia e che invece lo ha lasciato solo, perché ormai non più utile ai loro scopi.

Sunday invece ha ancora tanto amore da dare, un amore che vale più di qualsiasi altra cosa al mondo!

Infatti dopo essere stato salvato Sunday ha lottato, ha ripreso peso e forze, ma soprattutto non ha mai perso la voglia di vivere e di giocare!

Cerca tantissimo il contatto con le persone con cui è tanto affettuoso e va d’accordo con gli altri cani.

Sunday purtroppo vive in un box, ha estremamente bisogno di una casa e di una famiglia che lo ami e si prenda cura di lui come merita, non possiamo pensare che finisca i suoi giorni in un maledetto box!

Si affida, spulciato, vaccinato, michrochippato e castrato. Si trova nella provincia di Frosinone, ma per una buona adozione può essere accompagnato in tutto il centro nord.

Vi prego, tiriamo fuori da lì, Sunday se lo merita davvero!

Per info Valeria 3478378148 (lasciare un messaggio WhatsApp)

