🛑AGGIORNAMENTO 🛑Tragedia a Roma, giovane militare ciociaro muore investito da un’auto

Un giovane militare di 24 anni, Matteo Taglienti di Monte San Giovanni Campano, è deceduto nella tarda serata di ieri, domenica 8 maggio in via Tor di Quinto a Roma. Il giovane a bordo di un monopattino è stato investito da un’auto,una Dacia Sandero, all’altezza del civico 119 della strada della strada del XV municipio, nelle vicinanze della caserma Salvo D’Acquisto, ed è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.Il giovane militare prestava servizio come effettivo presso il Reggimento Lancieri di Montebello (°8) e tornava spesso nella frazione di Vaglie San Nicola a Monte San Giovanni Campano, dove vivono i genitori ed i parenti.Â

Foto archivio