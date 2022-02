🛑AGGIORNAMENTO 🛑 Sora, muore sul lavoro a 57 anni

Tragedia questa mattina in una nota azienda di smaltimento materiale ferroso in via Carpine, nella cittĂ volsca,dove un operaio 57enne sorano ha perso la vita.Da quando si apprende l’uomo sembra essere caduto a terra a causa di una forte raffica di vento perdendo l’equilibrio e sbattendo violentemente la testa, ma non si esclude nemmeno che una lastra di lamiera sempre a causa del forte vento, abbia provocato la morte dell’uomo deceduto sul colpo.Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che purtroppo non hanno fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri indagano per verificare la dinamica dell’incidente sul lavoro mortale

