🛑 Paura all’alba, terremoto di magnitudo 3.0 epicentro Villa Santa Lucia

Questa mattina, alle ore 06:03, un terremoto di magnitudo 3.0 ha interessato il territorio di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone. L’evento sismico è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a una profondità di 19 chilometri.La scossa, è stata avvertita chiaramente da diversi cittadini non solo a Villa Santa Lucia, ma anche nei comuni limitrofi. Numerose le segnalazioni sui social.Non si registrano al momento danni a persone o cose, ma l’evento ha destato preoccupazione tra la popolazione, soprattutto perché avvenuto nelle prime ore del mattino, quando molti erano ancora nelle proprie abitazioni.L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia continua a monitorare l’area per eventuali ulteriori movimenti tellurici. Villa Santa Lucia e la zona del frusinate non sono nuove a fenomeni sismici di questo tipo, trovandosi in un’area caratterizzata da una moderata attività geologica.

Foto archivio