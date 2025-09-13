🛑 ULTIM’ORA / Escursionista disperso a Prati di Mezzo: soccorsi in azione a Picinisco

Picinisco – È scattata poco fa la macchina dei soccorsi in località Prati di Mezzo, dove una persona risulta dispersa.

Secondo le prime informazioni, l’allarme sarebbe stato lanciato dallo stesso escursionista, che avrebbe perso l’orientamento all’interno della vasta e impervia area montana. Sul posto sono in arrivo i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sora, impegnati nelle operazioni di ricerca insieme alle forze dell’ordine.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute del disperso. Per individuare rapidamente la posizione potrebbero rivelarsi decisive le apparecchiature tecnologiche in dotazione alle squadre di soccorso, progettate proprio per il tracciamento in zone difficilmente accessibili.

Della situazione sono stati informati anche i Carabinieri della Compagnia di Sora. Le ricerche sono in corso e vengono seguite con la massima attenzione.

Seguiranno aggiornamenti.

Foto archivio