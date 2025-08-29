🛑 ULTIM’ORA / Broccostella, uomo trovato privo di vita in via Stella: indagini in corso

Broccostella – Momenti di grande dolore nel pomeriggio di oggi, quando un uomo è stato rinvenuto senza vita in via Stella. Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario del 118, prontamente giunto sul posto insieme ai Vigili del fuoco.A supporto delle operazioni sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Sora, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Broccostella, gettando un’ombra di sgomento su una giornata che si è trasformata in un momento di grande tristezza collettiva.

