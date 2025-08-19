🛑 ULTIM’ORA 🛑 Isola del Liri, uomo trovato morto in casa

Tragedia poco fa a Isola del Liri nella frazione di Capitino, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Presenti anche le forze dell’ordine.

Foto archivio

Correlati