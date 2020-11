Nella tarda mattinata di oggi un uomo di 74 anni R.P. mentre era intento nella raccolta delle olive in località Capitino, per cause da accertare è caduto rovinosamente a terra battendo violentemente la testa. Purtroppo la caduta è stata fatale al 74enne che è deceduto sul colpo. Sul posto oltre i sanitari del 118 anche una eliambulanza che è ripartita poco dopo vuota. Al momento non è dato sapere se l’uomo è caduto per un malore o per cause accidentali.

