È successo poco fa ad Isola del Liri in via Roma, all’altezza del bar La Bella, una ragazza di appena 17 anni, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è caduta dal secondo piano della finestra della propria abitazione. Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 che hanno allertato una eliambulanza dove la giovane è stata trasportata in un nosocomio romano.Non si esclude nessuna ipotesi, ma la più probabile sembra essere un incidente domestico.

