🛑 Tragedia all’alba: ragazzo di 19 anni muore tra le fiamme dopo lo schianto

Cassino – Una tragedia sconvolge la comunità. Un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita all’alba di oggi in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Appia, a poche decine di metri dalla sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura, che si è schiantata violentemente contro un albero per poi terminare la corsa in un uliveto. Pochi istanti dopo, l’auto si è trasformata in una trappola di fuoco: le fiamme hanno avvolto l’abitacolo senza lasciare scampo al ragazzo, morto sul colpo.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non si escludono diverse ipotesi, tra cui un malore improvviso o un colpo di sonno.

Una morte che lascia senza parole, consumata a pochi passi da casa, gettando nello sconforto familiari, amici e l’intera città.

Foto archivio

Correlati