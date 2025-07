🛑 Tragedia a Sora – Scivola e precipita in un dirupo: morto un uomo

Tragedia questa mattina in località San Marciano, dove un uomo di 90 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo nei pressi della propria abitazione. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per la sua improvvisa assenza.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato si trovava in un terreno adiacente alla casa quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe scivolato rovinosamente in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sora, che hanno individuato il corpo dell’anziano, purtroppo ormai senza vita. Presenti anche i sanitari del 118 e gli agenti del commissariato di Sora, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La Procura di Cassino ha disposto il trasferimento della salma, che resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Non si esclude che venga disposto un esame autoptico per chiarire se il decesso sia avvenuto a causa della caduta o per un malore improvviso che potrebbe aver provocato la perdita di equilibrio.

Un dramma che ha scosso profondamente la comunitĂ locale, ancora incredula di fronte a una tragedia tanto improvvisa quanto dolorosa.

Foto archivio