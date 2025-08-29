🛑 Frosinone, nuovo attacco armato al Caffè Minotti: spari nella notte in via Marittima

Momenti di paura a Frosinone nella notte appena trascorsa. Intorno alle due, ignoti a bordo di una moto hanno esploso diversi colpi di pistola contro la vetrina del Caffè Minotti, noto locale del capoluogo, già in passato bersaglio di gravi atti intimidatori. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma tra i presenti è scoppiato il panico.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Carabinieri e Polizia, che hanno transennato l’area per consentire i rilievi e avviato indagini serrate. I colpi hanno mandato in frantumi una parte delle vetrate, lasciando sul terreno i segni evidenti di un’azione criminale che riaccende la paura in città.

Una lunga scia di intimidazioni

Quello della scorsa notte non è un episodio isolato. Il Caffè Minotti è infatti già finito più volte nel mirino:

Nel marzo scorso, un ordigno esplosivo aveva distrutto una vetrata del locale nella notte, provocando un forte boato e richiamando l’intervento di Polizia e Vigili del Fuoco.

Nel dicembre 2021 e poi ancora nel marzo 2022, ignoti avevano sparato colpi d’arma da fuoco contro le vetrine, sempre in orario notturno.

Una sequenza inquietante che, negli anni, sembra disegnare un vero e proprio accanimento criminale contro lo stesso esercizio commerciale.

Indagini a tappeto

Gli inquirenti hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar e dell’area circostante, che potrebbero rivelarsi decisive per risalire ai responsabili.

Intanto, cresce la preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, allarmati da una spirale di violenza che continua a ripetersi e che, ancora una volta, ha riportato il terrore nelle strade di Frosinone.

Foto archivio