🚨 Violento schianto: giovane gravemente ferita dopo l’uscita di strada

Grave incidente lungo la Strada Provinciale Valle dei Santi, nel tratto che collega Sant’Angelo a Sant’Apollinare. Una Lancia Y è finita fuori strada andando a impattare con violenza contro un albero posto ai margini della carreggiata, per cause ancora in fase di accertamento.

Alla guida del veicolo si trovava una giovane donna del 1995, rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo a causa della deformazione delle lamiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, che hanno lavorato a lungo per liberarla e renderle possibile il soccorso medico.

Una volta estratta, la conducente è stata affidata al personale sanitario dell’Ares 118 e trasferita in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e stanno ricostruendo la dinamica del sinistro per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

Le condizioni della donna restano sotto stretta osservazione.

Foto archivio