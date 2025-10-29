🔴 Schianto ad Alatri tra auto e furgone: grave un uomo di Veroli trasferito a Roma in eliambulanza

Un grave incidente stradale si è verificato ieri,, martedì 28 ottobre ad Alatri, in località Basciano, lungo l’intersezione tra Via Verona e Via Ponte Adriano. Due veicoli, un’auto e un furgone, si sono scontrati violentemente per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’autovettura, un uomo di 50 anni residente a Veroli, che ha riportato gravi ferite a seguito dell’impatto. Dopo i primi soccorsi prestati dal personale sanitario del 118, l’uomo è stato condotto d’urgenza al Pronto Soccorso di Alatri. Vista la criticità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento immediato in eliambulanza presso un ospedale della Capitale, dove è arrivato in codice rosso.

Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre tre persone, tra cui il conducente e i passeggeri del furgone coinvolto. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita, ma tutti sono stati trasportati al Fabrizio Spaziani di Frosinone per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a estrarre i feriti dalle lamiere e a mettere in sicurezza l’area, e la Polizia Locale di Alatri, che ha eseguito i rilievi di rito per chiarire la dinamica del sinistro.

Foto archivio