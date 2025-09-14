𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝘂𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗿𝗶𝗱𝘂𝗰𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶 𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: 𝗲̀ 𝗹’𝗨𝗙𝗘, 𝗶𝗹 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝘁𝗲𝗿𝗮𝗽𝗲𝘂𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗳𝗶𝗯𝗿𝗼𝗺𝗶 𝘂𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗶 𝗲𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗦𝗽𝗮𝘇𝗶𝗮𝗻𝗶

𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘦𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘈𝘚𝘓 𝘍𝘳𝘰𝘴𝘪𝘯𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘦́𝘲𝘶𝘪𝘱𝘦 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪 𝘦 𝘥𝘪𝘯𝘢𝘮𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘓𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘦𝘵𝘢̀ 𝘧𝘳𝘢 𝘪 30 𝘦 𝘪 40 𝘢𝘯𝘯𝘪: 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦𝘥 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘰 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘪𝘯 𝘙𝘢𝘥𝘪𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘢 𝘦 𝘕𝘦𝘶𝘳𝘰𝘳𝘢𝘥𝘪𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘢 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘢.

Sanguinamenti copiosi, dolore e affaticamento rendevano ogni giorno tutto più difficile. Per anni una donna ha vissuto con la fibromiomatosi uterina sintomatica, una condizione che gravava sulla sua vita quotidiana. Ma allo Spaziani di Frosinone ha trovato la soluzione a un problema che comprometteva la qualità di vita.

Si chiama UFE ed è una procedura mini invasiva e alternativa alla chirurgia tradizionale, in grado di preservare l’utero devascolarizzando il fibroma con l’obiettivo di eliminare sintomi compressivi e sanguinamento.

Una procedura di Embolizzazione di Fibroma Uterino (UFE) è stata quindi recentemente eseguita dalla Radiologia Interventistica dell’ASL Frosinone all’Ospedale Spaziani, nella Regione Lazio, su una paziente 48enne delle Marche.

La donna era affetta da fibromiomatosi uterina sintomatica, condizione ginecologica caratterizzata dalla presenza di fibromi (tumori benigni) all’interno o sulla parete dell’utero, il più grande dei quali in questo caso misurava circa 7 cm, che causano una serie di fastidiosi e debilitanti sintomi. La donna si era rivolta all’ASL di Frosinone con l’obiettivo di preservare l’utero e superare lo stato di anemia cronica causato dai gravi e ripetuti episodi di menometrorragia.

L’approccio utilizzato, infatti, garantisce la riduzione dell’invasività dell’intervento e un recupero post operatorio rapido riuscendo a preservare l’utero e offrendo la possibilità, per le pazienti che lo desiderano, di avere una gravidanza futura.

L’intervento è stato eseguito in anestesia locoregionale inguinale con una continua infusione di antidolorifici mediante pompa elastomerica. Si è proceduto utilizzando delle particelle embolizzanti in nanometri veicolate nelle arterie uterine: in questo modo si devascolarizza il fibroma e si preserva la vascolarizzazione del restante tessuto uterino.

La paziente, dopo sole 24 ore di riposo supino, è tornata a muoversi senza complicazioni e con un ottimo controllo del fisiologico dolore post-operatorio. Un risultato ottenuto grazie alla fine collaborazione fra la Radiologia Interventistica e la Chirurgia della Ginecologia che ha permesso di garantire un decorso regolare del ricovero.

L’intervento è stato eseguito dal dr. Federico Romeo Fraioli, coadiuvato dal dr. Andrea Wlderk, coordinatore della Radiologia Interventistica, che oggi guida una delle équipe più giovani e dinamiche d’Italia, composta da professionisti con un’età media tra i 30 e i 40 anni. Una squadra che, nonostante la giovane età, vanta una formazione e un’esperienza di altissimo livello in grado di affrontare con successo le sfide più complesse della Radiologia e Neuoradiologia Interventistica, unendo innovazione tecnologica e approccio umano, con attenzione alle esigenze dei pazienti.