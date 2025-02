𝗖𝗶𝘀𝗹 𝗙𝗽 𝗙𝗿𝗼𝘀𝗶𝗻𝗼𝗻𝗲, 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗖𝘂𝗼𝘇𝘇𝗼 𝗿𝗶𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗴𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲: “𝗖𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼. 𝗣𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗳𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗥𝘀𝘂”

#Concretezza e #partecipazione, queste le parole dโ€™ordine lanciate da Antonio Cuozzo, rieletto segretario generale della Cisl FP Frosinone al VII #Congresso della federazione territoriale che si รจ svolto oggi a #Ferentino. Insieme alle tante delegate e delegati, presenti il segretario generale della Ust #CislFrosinone #EnricoCapuano e il reggente CISL FP Roma&Lazio Giancarlo Cosentino. Cuozzo, che nel prossimo mandato sarร affiancato dai segretari territoriali, anchโ€™essi confermati, Raffaele Ercoli e Sara Fabrizio, ha delineato le sfide e le prospettive del sindacato nei prossimi anni: โ€œLa Cisl Fp si distingue e deve continuare a distinguersi perchรฉ lavora con concretezza, costruendo soluzioni attraverso il #confronto e la #contrattazione. Mentre altri scelgono la via del conflitto sterile, noi continuiamo a ottenere risultati. รˆ grazie a questo metodo che siamo riusciti a garantire risorse per i rinnovi contrattuali, aumenti salariali e un maggiore investimento nei servizi pubblici”. “Il nostro territorio soffre di una cronica carenza di personale negli #EntiLocali, con lavoratori costretti a sostenere carichi di lavoro insostenibili. Abbiamo chiesto nuove #assunzioni e investimenti concreti per evitare il collasso dei servizi essenziali. Il nostro impegno non si fermerร finchรฉ non otterremo risposte chiare dalle istituzioni e finchรฉ non avremo un nuovo contratto nazionale”, ha sottolineato il segretario. “Troppi lavoratori della #Sanitร pubblica sono ancora #precari. Abbiamo lavorato per ottenere stabilizzazioni e continueremo a farlo, perchรฉ un sistema sanitario solido ha bisogno di professionisti con certezze sul proprio futuro. Ma non basta: la #sicurezza degli operatori รจ una prioritร . Le aggressioni al personale sanitario sono inaccettabili. Le misure di vigilanza che abbiamo ottenuto nei pronto soccorso sono solo un primo passo: continueremo a monitorare la situazione per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Ma soprattutto bisogna rinnovare il #ccnl, superando gli sbandamenti, delle altre sigle. Servono subito quegli aumenti retributivi, nuove tutele e valorizzazione professionale che la Cisl Fp ha contrattato al tavolo nazionale”, ha proseguito Cuozzo. “Anche nella #Sanitร Privata abbiamo battuto il pugno sul tavolo: vogliamo un contratto unico che metta fine alle disparitร tra lavoratori che svolgono lo stesso compito con trattamenti diversi. Lโ€™equitร รจ una battaglia che non smetteremo di combattere.” Un appuntamento chiave per il futuro della rappresentanza sarร quello delle prossime elezioni #Rsu, che si terranno dal 14 al 16 aprile. โ€œLa Cisl Fp di Frosinone si presenterร con una squadra forte e radicata sul territorio, pronta a portare avanti le nostre battaglie nei luoghi di lavoro. Il nostro obiettivo รจ rafforzare ancora di piรน la presenza della Cisl Fp garantendo ai lavoratori un sindacato vicino, concreto e capace di incidere sulle scelte che riguardano il loro futuro”, ha puntualizzato il sindacalista. “La conferma a segretario generale della Cisl Fp Frosinone รจ per me un grande onore e una grande responsabilitร . So di poter contare su un gruppo dirigente di persone competenti e motivate. Insieme continueremo a lavorare con serietร , mettendo sempre al primo posto i lavoratori e le lavoratrici. Il nostro obiettivo resta chiaro: costruire un sindacato che non si limiti alle parole, ma che con i fatti migliori ogni giorno la vita di chi rappresentiamo. Il futuro si costruisce con la partecipazione, e noi saremo sempre in prima linea”. ๐—˜๐—น๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฅ๐˜€๐˜‚ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ, ๐Ÿญ๐Ÿฐ-๐Ÿญ๐Ÿฑ-๐Ÿญ๐Ÿฒ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—น๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ: ๐—ถ๐—น ๐—บ๐—ถ๐—ผ ๐˜ƒ๐—ผ๐˜๐—ผ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ฒ, ๐—ถ๐—ผ ๐˜ƒ๐—ผ๐˜๐—ผ ๐—–๐—ถ๐˜€๐—น ๐—™๐—ฝ! #Rsu2025 #IlmioVotoVale #IoVotoCislFp @follower

