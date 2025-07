𝗖𝗘𝗣𝗥𝗔𝗡𝗢 𝗖𝗔𝗣𝗢𝗙𝗜𝗟𝗔 𝗗𝗜 𝗗𝗜𝗘𝗖𝗜 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜 𝗣𝗘𝗥 𝗜𝗟 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗔𝗖𝗖𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗜 𝗩𝗜𝗚𝗜𝗟𝗜 𝗗𝗘𝗟 𝗙𝗨𝗢𝗖𝗢

Il sindaco di Ceprano, Marco Colucci, Γ¨ stato ricevuto al Ministero dell’Interno dal sottosegretario con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco, per consegnare un’istanza ufficiale volta al potenziamento della presenza operativa dei Vigili del Fuoco sul territorio.

Ad accompagnarlo, l’onorevole Paolo Pulciani, che ha sostenuto con convinzione l’iniziativa. Il Comune di Ceprano si Γ¨ fatto capofila di un’istanza sottoscritta da dieci amministrazioni locali: Arce, Castro dei Volsci, Pico, Pofi, Ripi, Strangolagalli, Falvaterra, San Giovanni Incarico e Pastena.

Attualmente, Ceprano ospita giΓ un presidio estivo dei Vigili del Fuoco, istituito per far fronte all’aumento del rischio incendi durante la stagione calda. L’istanza punta ora a rendere piΓΉ stabile e strutturata questa presenza, alla luce delle crescenti esigenze del territorio.

Β«Ceprano – ha dichiarato il sindaco Colucci – Γ¨ al centro di un’area strategica, servita da importanti vie di comunicazione come l’autostrada A1, la ferrovia Roma-Napoli e la Casilina, dove l’attenzione alla sicurezza deve essere sempre al massimo livello. Siamo convinti che qui possa nascere un presidio permanente a beneficio dell’intero comprensorio, un riferimento che grazie all’impegno della comandante provinciale Rilievi e di tutti gli uomini impegnati, funziona in maniera perfetta e con un grande spirito di collaborazione. Ringrazio il sottosegretario Prisco per la disponibilitΓ e l’onorevole Pulciani per il supporto. Confido che la nostra richiesta venga ascoltata e presa in considerazione dal Governo. Un grazie anche ai colleghi sindaci che hanno firmato l’istanza dimostrando un grande spirito di collaborazioneΒ».

Il Comune di Ceprano continuerΓ a lavorare in sinergia con gli altri enti coinvolti per rafforzare la rete di protezione civile del territorio.

