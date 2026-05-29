𝐒𝐎𝐑𝐀 𝐖𝐎𝐑𝐊 𝐃𝐀𝐘 – 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐄𝐓𝐓𝐀 𝐄 𝐌𝐔𝐎𝐕𝐈 𝐈𝐋 𝐓𝐔𝐎 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐎

Il Comune di Sora, in collaborazione con il Centro per l’Impiego, promuove una giornata dedicata all’incontro tra aziende, inoccupati e disoccupati, con l’obiettivo di creare opportunità concrete di inserimento lavorativo e favorire il dialogo tra domanda e offerta di lavoro.
📅 Venerdì 5 giugno
🕘 Dalle ore 9:30 alle ore 13:00
📍 Auditorium Vittorio De Sica – Piazza Mayer Ross, Sora
Nel corso dell’iniziativa i cittadini potranno:
✔️ incontrare le imprese del territorio
✔️ consegnare il proprio curriculum vitae
✔️ sostenere eventuali colloqui conoscitivi direttamente in sede
Un’occasione importante per rafforzare il rapporto tra istituzioni, imprese e cittadini, sostenendo chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali e valorizzando il tessuto produttivo locale.
👉 Per partecipare è necessaria la registrazione al seguente link:
https://forms.office.com/e/PRkraBz1gY?origin=lprLink
Il lavoro rappresenta uno strumento fondamentale di crescita personale e sviluppo sociale.
Sora continua a investire su occupazione e futuro del territorio.