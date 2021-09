𝐈𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚 …dimenticato in questa 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐦𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐚 Paola Villa candidato Sindaco

Paola Villa sabato 18 settembre 2021, ha deciso di aprire la sua campagna elettorale non con un tema ma con โ€œil Tema Acqua pubblicaโ€. โ€œNon iniziamo – sottolinea il candidato Paola Villa – la nostra campagna elettorale presentando i nostri 100 e passa candidati oppure con la classica frase, andrรฒ a prendere soldi a Roma e li porterรฒ a Formiaโ€ฆMa noi siamo qui e prendiamo lโ€™impegno nel continuare lโ€™enorme battaglia del diritto allโ€™acqua e del diritto allโ€™acqua pubblicaโ€. Nel programma elettorale unโ€™intera sezione รจ dedicata al servizio idrico. Il primo punto รจ il riconoscimento, nello Statuto Comunale, del โ€œDiritto umano allโ€™acquaโ€, del carattere pubblico dellโ€™acqua come bene comune alla base della civiltร di una cittร .ย Paola Villa inizia , dunque, con ย lโ€™โ€Acquaโ€ dimenticata, ignorata in questa campagna elettorale, forse perchรฉ scomodo parlarne, forse perchรฉ Acqualatina ormai da anni “decide” le sorti politiche della provincia, di tutte le cittร ed anche di Formia, forse perchรฉ il gestore privato non rende la vita facile a un Sindaco ย che chiede rendiconti di gestione, documentazione di appalti dei lavori e resoconto degli investimenti di soldi pubblici mai usati per proteggere le nostre sorgenti, la nostra immensa ricchezza.

Paola Villa ringrazia gli esponenti del MovimentoBlu nazionale, Maurizio Montalto presidente, Maurizio Morelli vice presidente, Davide Frattaroli responsabile dei rapporti con gli amministratori e Mario Antonellis responsabile tecnico perchรฉ hanno portato all’incontro la loro esperienza e perchรฉ in questi mesi hanno messo a disposizione tutta la loro professionalitร .

Proprio Montalto ricorda che il MovimentoBlu รจ una rete di cittadini e professionisti nel proprio DNA ha il diritto allโ€™acqua pubblica. Un movimento che โ€œnon mollaโ€ e che sostiene solo chi, come Paola Villa, senza ombra di dubbio, ha nel proprio percorso questo impegno senza mai indietreggiare. Nelle parole di Maurizio Montalto e degli altri ospiti si evince competenza e conoscenza e di qui la necessitร di difendere la risorsa acqua da una strategia geopolitica e di colonizzazione da parte della multinazionale francese Veolia che รจ di fatto un problema di โ€œsicurezza Nazionaleโ€. Prosegue Montalto dicendo: โ€œA Formia vogliamo che torni lโ€™acqua del Sindaco. La multinazionale Acqualatina controllata dalla francese Veolia aveva promesso a tutti la disponibilitร dโ€™acqua nella case, la ristrutturazione delle reti, la depurazione e il mare pulito. Nulla di questo รจ avvenuto, ma in 18 anni hanno incassato un enorme profitto.โ€

Conclude Paola Villa ย richiamando tutti al voto del 3 e 4 ottobre. ย Non si molla โ€“ ribadisce- sulle cose giuste! Tre sono state perseguite nell’esperienza di governo cittadino bruscamente interrotta a dicembre 2020, e su di esse non si ย indietreggerร : lโ€™acqua pubblica, la sanita pubblica e il controllo di quella privata e la criminalitร organizzata, restando al fianco dei cittadini coraggiosi che hanno avuto la forza di denunciare.

Chiude Paola Villa ribadendo che non esiste il benessere del territorio senza la tutela delle fonti. “Non ci siamo fermati. Non ci siamo fatti intimorire. Non ci siamo adeguati e “svenduti”.

Il nostro partito รจ e resta Formia e per questo chiede a tutte le persone โ€œlibereโ€ di esprimere il proprio voto e di sceglierla con una unica promessa: โ€œnon indietreggiare maiโ€!”