𝐃𝐨𝐩𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐬𝐢 𝐝𝐮𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐢, 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐨𝐫𝐯𝐨 𝐡𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐃𝐞.𝐂𝐨.

Durante la seduta consiliare del 25 luglio รจ stato lโ€™approvato il Regolamento per lโ€™Istituzione della Denominazione Comunale di Origine โ€œDe.Co.โ€ Un atto importante per valorizzare, tutelare e promuovere le nostre eccellenze agroalimentari e artigianali. Prodotti unici, legati alla storia, alle tradizioni e allโ€™identitร profonda del nostro territorio. Ma questo traguardo arriva dopo quasi due anni, che merita di essere raccontato con sinceritร e veritร , in quanto trovo scorretto che oggi, dopo aver votato contro la mozione De.Co. e rinviato lโ€™atto deliberativo, il consigliere delegato Spiridigliozzi ne rivendichi la paternitร come se fosse stata una sua brillante intuizione. Lโ€™atto approvato durante la seduta consiliare del 25 luglio รจ il frutto di un lavoro di sintesi, che ha coinvolto il delegato allโ€™agricoltura Spiridigliozzi per la maggioranza e la sottoscritta in rappresentanza della minoranza. Sarebbe stato doveroso e rispettoso riconoscere questo percorso condiviso, piuttosto che limitarsi a sventolare il voto unanime come se fosse tutto merito di una sola parte, la maggioranza. La veritร รจ unโ€™altra: ๐Ÿ“Œ Il 10 agosto 2023 ho protocollato come prima firmataria una mozione per Istituire la De.Co. nel Comune di Pontecorvo. Una proposta concreta, fondata sullโ€™idea che lโ€™origine di un prodotto, la sua memoria e il suo legame con la comunitร , possano diventare volano di sviluppo locale. ๐Ÿ“Œ Il 6 settembre 2023, la mozione รจ arrivata in Consiglio Comunale. Ma รจ stata bocciata dalla maggioranza. ๐Ÿ“Œ Solo il 14 febbraio 2024, la maggioranza ha ripreso in mano il tema, proponendo un Regolamento De.Co. ma chiedendo il rinvio della votazione per coinvolgere anche la minoranza nella stesura. Una proposta che abbiamo accolto con disponibilitร per costruire insieme uno strumento importante per la comunitร . ๐Ÿ“Œ La prima riunione della commissione si รจ svolta il 28 febbraio 2024, ma non ha avuto piรน seguito. Ancora una volta, tutto si รจ fermato ad un totale immobilismo. ๐Ÿ“Œ Soltanto il 10 giugno 2025, la commissione รจ tornata a riunirsi. Questa volta, con il contributo prezioso di esperti che hanno collaborato alla stesura del regolamento e alla realizzazione del logo ufficiale De.Co. A loro rivolgo il mio sentito ringraziamento, รจ anche grazie alla loro competenza e visione se oggi possiamo parlare di un risultato concreto. ๐Ÿ“Œ Oggi, luglio 2025, il Regolamento De.Co. รจ stato finalmente approvato. E ora, inizia la fase piรน importante, dare piena attuazione alla De.Co. rendendola uno strumento partecipato e operativo. Sarร fondamentale ascoltare i produttori, coinvolgere le associazioni di categoria, far conoscere lโ€™iniziativa e promuovere azioni concrete di comunicazione e valorizzazione. Solo cosi le eccellenze del nostro territorio Pontecorvese sia nel settore agroalimentare che in quello artigianale potranno ottenere il giusto riconoscimento attraverso la Denominazione Comunale, rafforzando il legame tra qualitร , identitร e appartenenza. Io continuerรฒ a dare il mio contributo, come ho sempre fatto, con spirito costruttivo e con lโ€™unico obiettivo di valorizzare Pontecorvo e le sue eccellenze. Perchรฉ prima ancora del ruolo istituzionale, cโ€™รจ lโ€™impegno sincero di una cittadina che ama profondamente la propria comunitร .

Comunicato stampa Angela Tribini Consigliere di Minoranza Comune di Pontecorvo

