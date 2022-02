﻿Sesta vittoria consecutiva del Sora Calcio

Sesta vittoria consecutiva del Sora, che batte 3-1 un buon Itri (forse la squadra che ha giocato meglio allo stadio Tomei) e si porta a -3 dalla coppia di testa Ferentino-Lupa Frascati,con una gara in meno (contro l’Arce si recupererà il 16 Febbraio).

Nel recupero della 17esima giornata i bianconeri tornano in campo dopo un mese e mezzo di stop e hanno la meglio con la rete di Di Stefano e la doppietta del capocannoniere del girone C di Eccellenza Daniel Rossi.

L’Itri inizia meglio e al 5′ Frasca deve respingere il tiro di Schiavullo, servito da Romani. Al 10′ Valencia scatta sul filo del fuorigioco, ma poi, pressato da Sganzerla, tira a lato. Al 22′ arriva il vantaggio del Sora con il tap in vincente di Di Stefano sulla respinta del portiere itrano Staropoli che non trattiene una botta di Cestrone dal limite dell’area. Al 33′ i bianconeri raddoppiano con il solito Rossi, che se ne va in azione di ripartenza, entra in area e trafigge Staropoli con un sinistro a giro sul secondo palo. Al 46′ l’Itri segna, ma il gol di testa di Dagnese viene annullato per fuorigioco.

L’Itri parte bene anche nella ripresa e al 5′ Schiavullo impegna Frasca con un destro da dentro l’area di rigore sorana. Un minuto dopo, però, Rossi fa tris per il Sora, scattando in contropiede e superando Staropoli in uscita disperata. All’11’ l’Itri accorcia le distanze con Valencia, che sorprende Frasca con un tiro sporco. L’Itri prova a riaprire definitivamente il match fino alla fine, ma il Sora sfiora per due volte il 4-1 al 33′ con un sinistro di Rossi che si stampa sul palo e con un gol annullato a Graziano per fallo di mano dopo un tiro di Vita respinto da Staropoli.

SORA-ITRI 3-1

SORA: Frasca, Passi (27’st Perrone), Graziano, Ranellucci, Lamacchia, Sganzerla, Pellegrino, Criscuolo, Di Stefano (23’st Vita), Cestrone (20’st De Fato), Rossi. A disp.: Simoncelli, Iannuzzi, Belotti, La Porta, Frattesi, Camara. All. Ciardi.

ITRI: Staropoli, Costanzo, Saccoccio (19’st Palma), Di Fusco (34’st Fustolo), Dagnese, De Vitis, Berisha (19’st D’Auria), Rocchino, Schiavullo, Valencia, Romani. A disp.: Pandelas, D’Angiò, Matano, Rizzi, Ruggiero, Dumitru. All. Ardone.

ARBITRO: Pascuccio di Ariano Irpino.

MARCATORI: 22’pt Di Stefano (S), 33’pt Rossi (S), 7’st Rossi (S), 11’st Valencia (I)

NOTE: al 38’st allontanato dalla panchina il fisioterapista del Sora Zinco; ammoniti Passi (S), Ranellucci (S), Rossi (A), De Fato (A); angoli 2-2; rec. 1’pt, 5’st.

COMUNICATO STAMPA