﻿Frosinone, Scaccia; impensabile un tavolo senza il sindaco Ottaviani

“L’idea di convocare un tavolo unitario del centrodestra mi trova perfettamente d’accordo – ha dichiarato Antonio Scaccia, leader della lista per Frosinone – Tuttavia, secondo il mio modesto parere, sarebbe impensabile un incontro di coalizione senza Nicola Ottaviani, sindaco della città di Frosinone per due mandati nonché anima della lista civica che porta il suo nome. Realizzare un tavolo senza colui che, negli ultimi 10 anni, ha cambiato il volto stesso del Comune di Frosinone nonostante i limiti imposti dal piano di risanamento adottato per ripianare i debiti anteriori al 2012, costituirebbe una scelta poco opportuna dal punto di vista istituzionale oltre che miope rispetto al futuro della coalizione stessa. Nicola Ottaviani non è solo la colonna portante dell’attuale schieramento di centrodestra, ma continuerà ad avere un ruolo di primo piano anche in futuro: ogni squadra che voglia dirsi vincente, infatti, non può prescindere dalla sua presenza”.

COMUNICATO STAMPA

