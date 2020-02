《A G G I O R N A M E N T O》Pontecorvo (FR) – Tragico scontro sulla Leuciana: un morto e un ferito grave

L’uomo che era rimasto gravemente ferito nell’incidente frontale avvenuto questa sera tra due auto in via Leuciana a Pontecorvo, dopo che i vigili del fuoco hanno lavorato più di un’ora per estrarlo dalle lamiere cercando disperatamente di salvargli la vita, purtroppo poco fa è deceduto, l’uomo T.P. 54 anni del posto non ce l’ha fatta.Elitrasportato in gravi condizioni il conducente dell’altra auto, che è stato trasportato in un nosocomio romano, ferite più lievi per altre due persone.

Foto archivio