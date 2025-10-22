❌ULTIM’ORA / Sora, maxi operazione antidroga all’alba: scattano arresti e perquisizioni

Dalle prime luci dell’alba è scattata un’imponente operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sora, impegnati nell’esecuzione di diverse misure cautelari e perquisizioni personali e domiciliari. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di un’approfondita indagine finalizzata a smantellare una rete dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa, avviata da tempo e sviluppata con il coordinamento della Procura di Cassino, ha permesso di individuare un articolato sistema di approvvigionamento e distribuzione di droga che coinvolgeva più regioni italiane. Oltre al territorio della Valle di Comino, i militari sono intervenuti anche in Puglia, a Gioia del Colle (Bari), e in Umbria, ad Amelia (Terni), grazie al supporto operativo dei reparti territoriali competenti.

A Gallinaro, uno dei principali punti di riferimento dell’operazione, i Carabinieri della Stazione di Alvito e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sora hanno eseguito una serie di controlli mirati, sequestrando materiale ritenuto utile per le indagini e procedendo al rinvenimento di sostanze stupefacenti.

L’operazione, tuttora in corso, rappresenta un importante passo avanti nel contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di droga nella provincia di Frosinone e nelle aree limitrofe. Le attività di perquisizione e raccolta di prove proseguiranno per tutta la giornata, mentre ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti e sugli esiti dei provvedimenti saranno resi noti nelle prossime ore dalle autorità competenti.

Foto archivio