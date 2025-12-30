❌ULTIM’ORA / Alfonso Signorini indagato a Milano per violenza sessuale ed estorsione

La Procura di Milano ha iscritto Alfonso Signorini nel registro degli indagati con le ipotesi di reato di violenza sessuale ed estorsione, a seguito della denuncia presentata da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip e content creator napoletano di 27 anni. La decisione arriva dopo l’esposto depositato nei giorni scorsi dal giovane, che ha riferito agli inquirenti di essere stato sottoposto — secondo la sua versione — a pressioni e presunti abusi in relazione alla sua partecipazione all’edizione 2021 del reality.

Il fascicolo è coordinato dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella, già titolari dell’inchiesta che, fino a questo momento, vedeva coinvolto un solo indagato: Fabrizio Corona, accusato di diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito ai danni dello stesso Signorini. Tali contenuti farebbero riferimento al rapporto intercorso tra il conduttore televisivo e Medugno.

Nei giorni scorsi, Signorini ha annunciato la propria autosospensione dagli incarichi editoriali svolti per Mediaset, decisione che l’azienda ha fatto sapere di aver accolto in attesa che la magistratura faccia piena chiarezza sulla vicenda. La situazione potrebbe avere ricadute anche sui suoi futuri impegni televisivi, inclusa la prossima stagione del Grande Fratello.

Al momento, le indagini sono in corso e nessuna delle accuse ha ancora trovato un accertamento definitivo in sede giudiziaria. Tutte le parti coinvolte avranno modo di fornire la propria versione dei fatti nel corso del procedimento.

