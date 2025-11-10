❌ULTIM’ORA ❌ Tragedia a scuola: professore muore poco prima della lezione

Una tragedia ha scosso nella mattinata di oggi il liceo “Marco Tullio Varrone” di Cassino, dove un professore si è improvvisamente accasciato al suolo poco prima di iniziare la lezione. L’uomo, colpito da un malore improvviso, non ha avuto il tempo di chiedere aiuto. A trovarlo sono stati alcuni colleghi, che hanno immediatamente dato l’allarme.

Il personale scolastico ha contattato l’Ares 118 e prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto è intervenuta l’équipe medica, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano: il cuore del docente non ha più ripreso a battere.

Presente sul luogo anche la Polizia di Stato, che ha effettuato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il professore era molto conosciuto e stimato per la sua professionalità, la passione per l’insegnamento e la disponibilità nei confronti degli studenti. All’interno dell’istituto si sono vissuti momenti di profondo dolore e incredulità: colleghi e alunni, visibilmente scossi, si sono stretti in un silenzioso abbraccio di cordoglio.

La notizia della sua improvvisa scomparsa si è rapidamente diffusa, suscitando grande commozione e partecipazione da parte dell’intera comunità scolastica e cittadina.

