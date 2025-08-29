❌Allerta meteo arancione: il Comune di Sora attiva il Centro Operativo Comunale❌

SORA – Scatta l’allerta meteo arancione sul territorio comunale. Il Sistema di Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di moderata criticità idrogeologica per temporali, previsto nelle prossime ore.
Per garantire assistenza alla popolazione e un monitoraggio costante della situazione, il sindaco Luca Di Stefano – con ordinanza n. 85 del 29 agosto 2025 – ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
La sede del C.O.C. è stata individuata presso il Comando della Polizia Locale, in Lungoliri Matteucci n. 1. Il servizio resterà attivo fino a cessata esigenza ed è raggiungibile telefonicamente al numero 0776 831027.