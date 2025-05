❌ ULTIM’ORA ❌Cassino, incendio al centro commerciale Panorama: chiusa via Casilina

Momenti di apprensione a Cassino, dove poco dopo le 14 di oggi è divampato un incendio nella parte retrostante del centro commerciale Panorama, situato lungo via Casilina. Le fiamme, sviluppatesi dai magazzini, si sono rapidamente estese, avvolgendo gran parte della struttura e sprigionando un’imponente colonna di fumo.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con diverse squadre, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Presenti anche Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, che hanno disposto la chiusura temporanea della strada regionale Casilina per agevolare i soccorsi e garantire la sicurezza. Le operazioni di spegnimento sono in corso e l’intera area resta presidiata dalle forze dell’ordine.

Seguiranno aggiornamenti.