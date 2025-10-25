❌ ULTIM’ORA ❌ Giovane donna trovata senza vita in casa

Una tragedia ha scosso nelle scorse ore la città di Frosinone. Una donna di circa trent’anni è deceduta improvvisamente nella sua abitazione, a seguito di una grave crisi respiratoria. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile.

Secondo le prime informazioni, la giovane – che da circa venti giorni accusava sintomi influenzali – era seguita dal proprio medico e stava assumendo una terapia farmacologica di base. Nella tarda serata di ieri, però, le sue condizioni sarebbero peggiorate improvvisamente, fino al malore che le è stato fatale.

Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato per i rilievi di rito. Il magistrato di turno, informato dell’accaduto, ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico, che sarà eseguito nei prossimi giorni per accertare con precisione le cause della morte.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti e dei medici legali vi è quella di una complicanza polmonare, forse legata a un’infezione o a una polmonite non diagnosticata in tempo. Sarà comunque l’autopsia a chiarire se la patologia sia stata sottovalutata o se vi fossero condizioni pregresse che abbiano contribuito al drammatico epilogo.

La notizia ha destato profondo dolore e incredulità in città, dove la giovane era molto conosciuta e apprezzata.

