❌ ULTIM’ORA ❌ Auto si ribalta in pieno centro: paura e strada chiusa

Un violento incidente stradale si è verificato in via Marconi, a Cassino, dove un’auto si è capovolta in seguito a uno scontro, due i veicoli coinvolti. L’impatto ha provocato momenti di forte apprensione tra i presenti.

Il conducente dell’auto ribaltata è stato affidato alle cure degli operatori del 118 e trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Non risultano altre persone ferite.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, e la polizia municipale, che ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada per consentire i rilievi e il ripristino della viabilità.

Le cause dell’accaduto sono al vaglio delle forze dell’ordine

