❌ ULTIM’ORA ❌ Appalti con fondi Pnrr: arrestato il sindaco di Ceccano, Roberto Caligiore

Il sindaco di Ceccano, in provincia di Frosinone, Roberto Caligiore, ex carabiniere, e` stato arrestato insieme a un altro nutrito gruppo di persone con l`accusa di corruzione nell`ambito delle misure cautelari personali e dei sequestri disposti dal Gip del Tribunale di Frosinone nei confronti di un gruppo di persone indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per l`aggiudicazione di appalti di lavori pubblici finanziati col P.N.R.R. e per l`accoglienza dei migranti.

(AGI)Fr1/Adv

