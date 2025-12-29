❌ ULTIM’ORA ❌ A1 bloccata tra Frosinone e Ceprano: scontro tra due furgoni, atterra l’eliambulanza

Lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, si è verificato un violento impatto tra due furgoni, avvenuto al chilometro 629 nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano, ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso e la chiusura temporanea del traffico in entrambe le direzioni.

L’incidente si è verificato intorno alle 9:30 di oggi. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, il traffico è stato bloccato e, secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, alle 9:36 si registravano già fino a due chilometri di coda sia verso Roma che in direzione Napoli.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, i mezzi di emergenza e le squadre di soccorritori, mentre l’eliambulanza è atterrata in autostrada per assistere le persone coinvolte.

Per chi viaggia verso sud viene consigliata l’uscita a Frosinone con rientro a Ceprano lungo la viabilità ordinaria. Disagi e rallentamenti anche in direzione opposta.

La situazione della circolazione resta in evoluzione, in attesa del completo ripristino del transito. Nelle ultime ore lo stesso tratto era già stato interessato da un altro incidente, segno di giornate particolarmente critiche lungo l’A1 tra spostamenti ed esodi di fine anno.

Foto archivio

Correlati