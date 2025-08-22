❌ ULTIM’ORA ❌ 50enne trovato morto in un parcheggio: inutili i soccorsi

Tragedia a Frosinone nella mattinata di ieri. Un uomo di 52 anni, Danilo Arpino, residente a Gallinaro e noto in città per la sua attività di pizzaiolo, è stato trovato privo di vita in un parcheggio di via Po.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che, accortisi della presenza del corpo riverso a terra, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra possibile per rianimarlo. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: era già deceduto al momento dell’arrivo dei medici.

L’area è stata raggiunta anche dai Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà chiarire le cause del decesso. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, ma sono in corso ulteriori accertamenti per fugare ogni dubbio. È stata esclusa, invece, la pista della morte violenta.

La notizia si è rapidamente diffusa sia a Frosinone sia a Gallinaro, dove Arpino viveva con la sua famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza ai parenti, colpiti da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa. L’intera comunità si è stretta attorno ai suoi cari, ricordando Danilo come una persona stimata e apprezzata per la sua professionalità e la sua cordialità.

