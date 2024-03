❌ Sora, sanità al collasso: anche Medicina Legale verso la chiusura ❌

Dopo Atina e Isola Liri adesso a correre il rischio di chiudere i battenti è il servizio di Medicina Legale di Sora. Uno smantellamento che non si ferma e sul quale molti fanno finta di non sapere e di non vedere. La carenza di organico è spaventosa e presto lo sarà ancora di più. Ma, a leggere le carte e a racontarle alla gente ci pensiamo noi che stiamo fuori dal coro e dal codazzo.

I fatti. Recentemente da Medicina legale di Sora sono state trasferite due infermiere. I medici in servizio presso la Medicina legale di Sora erano tre. Un medico è andato in pensione qualche mese fa, una dottoressa ci è andata recentemente. E’ rimasta la sola dottoressa Rosanna Grascia che è giovane, molto “lontana” dalla pensione. Ma, lo scorso 28 febbraio, ha formalizzato la domanda di recesso. In sostanza si è dimessa. Con atto numero 983 dello scorso 20 marzo, in pubblicazione in questi giorni, la Asl di Frosinone non ha potuto fare altro che prendere atto della cessazione per recesso. Festivi compresi la dottoressa Rosanna Grascia lavorerà per altri 9 giorni, fino a domemica 31 marzo. Buona Pasqua di resurrezione a tutti. Anche alla sanità pubblica che è agonizzante… in croce. Medicina legale di Sora, dal primo aprile sarà senza medici. Presto, tutta la Asl, sarà pure senza primario. Paolo Straccamore se ne va in pensione.

Come sempre i privati sono pronti per fare anche questo servizio… militare.

(Penna e Spada)

