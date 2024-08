❌ Sora / Isola del Liri, si cerca disperatamente Prince

Prince… Beagle maschio tricolore, adulto, all’incirca 5 anni.

Scomparso da casa da domenica 4 agosto… si è allontanato insieme alla sua amica cagnetta Kiki che però è rientrata da sola questa mattina 😔

Noi abitiamo alla Selva, ma a questo punto potrebbe essere arrivato ovunque.

Prince non porta il collare, glielo abbiamo tolto per paura che rimanesse impigliato da qualche parte, però ha il microchip.

Ha una malattia autoimmune e ha bisogno di una pasticca giornaliera, non la prende da domenica mattina.

Per favore condividete…chiunque lo veda anche se in compagnia di qualcuno (che potrebbe averlo preso e accudito pensando che fosse randagio visto che era senza collare) contatti il mio numero 3401454862. Anche di notte.

Grazie 🙏🏻🥺

Aiutatemi a ritrovarlo.