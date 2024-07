⚠️ Intensa ondata di caldo africano, picchi oltre i 38/40°C. Ecco quanto durerà

Al via la quarta ondata di caldo che interesserà da nord a sud tutta la Penisola e porterà temperature ben al di sopra della media anche di 6-8°C. Questa ondata di caldo, il cui picco sarà raggiunto tra giovedì e venerdì, si manifesterà in modo piuttosto intenso tra Val Padana centro-orientale e al Centro-Sud, dove le temperature massime raggiungeranno punte di 36-38 con qualche valore fino a 40-41°C al meridione.

Non solo le ore diurne saranno caratterizzate da temperature elevate, ma anche le notti si preannunciano insopportabili a causa dell’afa. Le temperature minime rimarranno anche sopra i 20°C aggravando le condizioni di disagio per la popolazione.

Nel fine settimana si assisterà a un lieve cedimento dell’anticiclone solo sul bordo settentrionale, il che potrebbe portare a qualche fenomeno da instabilità al Nord Italia. Situazione invariata sul resto d’Italia con sole caldo molto intenso

Il caldo intenso non interessa solo l’Italia, ma si estende anche all’Europa orientale, portando temperature anomale per la stagione in diversi Paesi. Oltre all’Italia, molte altre nazioni dell’Europa centrale, meridionale e orientale saranno coinvolte, registrando temperature significativamente più alte della norma. Questa ondata di caldo è caratterizzata dalla sua estensione e durata, anche di 10 giorni, aggravando ulteriormente le condizioni di siccità già gravi in diverse zone del Mediterraneo e anche del nostro Paese.

Fonte 3b meteo