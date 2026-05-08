​Politica: Gianluca Quadrini presenta a Roma la prima Assemblea Nazionale di “Evoluzione e Libertà”

Il Vice Segretario Nazionale Vicario: “Sabato 9 maggio allo Sheraton nasce un nuovo modello di partecipazione. Un progetto che unisce i territori e apre al confronto con i leader dei partiti nazionali.”
ROMA – Si accendono i riflettori sulla prima grande Assemblea Nazionale di “Evoluzione e Libertà”, il movimento politico che punta a rinnovare profondamente il panorama nazionale. L’appuntamento è fissato per sabato 9 maggio, a partire dalle ore 17:00, nella prestigiosa cornice dello Sheraton Hotel Parco de’ Medici a Roma.
A presentare l’evento è Gianluca Quadrini, Vice Segretario Nazionale Vicario del partito, che vede in questa assemblea lo spartiacque decisivo per una nuova stagione del centrodestra italiano, basata sulla concretezza e sulla valorizzazione delle competenze locali.
”Il progetto di ‘Evoluzione e Libertà’ non nasce a tavolino, ma tra la gente e per la gente,” esordisce Quadrini. “Sabato pomeriggio presenteremo una visione di Paese che mette finalmente al centro gli amministratori locali, le sentinelle del territorio e i cittadini. Siamo un movimento che crede fermamente nel merito, nella sussidiarietà e nella tutela delle radici cristiane e identitarie dell’Italia. Vogliamo essere il megafono di chi oggi non trova risposte in una politica spesso troppo distante dai problemi reali.”
Quadrini ha voluto porre l’accento sulla solidità della macchina organizzativa e sulla dedizione degli uomini e delle donne che compongono l’ossatura del movimento:
”Se oggi siamo pronti a questa grande manifestazione di partecipazione democratica, è grazie al lavoro instancabile svolto in ogni provincia. Voglio ringraziare sentitamente tutti i militanti e i dirigenti dei dipartimenti e regionali del partito, a partire dal Coordinatore Nazionale Diego Sardellitti, che con visione e sacrificio ha saputo strutturare il nostro progetto in tutta Italia, rendendolo una realtà solida e credibile.”
L’Assemblea Nazionale si preannuncia come un momento di alto profilo istituzionale e politico. Oltre agli interventi del Presidente Mirko Greco e del Segretario Nazionale Giuseppe Basile, l’evento vedrà un importante momento di dialogo con le altre forze politiche: “Siamo orgogliosi di ospitare ai nostri lavori i Segretari di altri partiti nazionali,” prosegue il Vice Segretario Vicario. “La loro presenza è il riconoscimento della centralità politica che ‘Evoluzione e Libertà’ ha conquistato in breve tempo e apre la strada a collaborazioni strategiche per costruire un’alternativa di governo vicina alle imprese, alle famiglie e alle comunità locali.”
Nel corso della sessione pomeridiana, i responsabili dei dipartimenti tematici illustreranno le linee programmatiche: dalla riforma della pubblica amministrazione al rilancio economico, dalla sicurezza urbana alla difesa delle tradizioni nazionali.
”Sabato alle 17:00 inizieremo a scrivere una pagina fondamentale per il futuro del Paese,” conclude Quadrini. “Evoluzione e Libertà è pronta a trasformare l’entusiasmo dei territori in un’azione politica incisiva nelle sedi istituzionali.”
INFO E DETTAGLI:
Evento: Prima Assemblea Nazionale di “Evoluzione e Libertà”
Data: Sabato 9 maggio 2026
Orario: Inizio lavori ore 17:00
Location: Sheraton Hotel Parco de’ Medici, Via Salvatore Rebecchini 39, Roma
Gianluca Quadrini Vice Segretario Nazionale Vicario – Evoluzione e Libertà
Politica: Gianluca Quadrini presenta a Roma la prima Assemblea Nazionale di “Evoluzione e Libertà”
Il Vice Segretario Nazionale Vicario: “Sabato 9 maggio allo Sheraton nasce un nuovo modello di partecipazione. Un progetto che unisce i territori e apre al confronto con i leader dei partiti nazionali.”