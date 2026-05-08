​Politica: Gianluca Quadrini presenta a Roma la prima Assemblea Nazionale di “Evoluzione e Libertà”

​Il Vice Segretario Nazionale Vicario: “Sabato 9 maggio allo Sheraton nasce un nuovo modello di partecipazione. Un progetto che unisce i territori e apre al confronto con i leader dei partiti nazionali.”

​ROMA – Si accendono i riflettori sulla prima grande Assemblea Nazionale di “Evoluzione e Libertà”, il movimento politico che punta a rinnovare profondamente il panorama nazionale. L’appuntamento è fissato per sabato 9 maggio, a partire dalle ore 17:00, nella prestigiosa cornice dello Sheraton Hotel Parco de’ Medici a Roma.

​A presentare l’evento è Gianluca Quadrini, Vice Segretario Nazionale Vicario del partito, che vede in questa assemblea lo spartiacque decisivo per una nuova stagione del centrodestra italiano, basata sulla concretezza e sulla valorizzazione delle competenze locali.

​”Il progetto di ‘Evoluzione e Libertà’ non nasce a tavolino, ma tra la gente e per la gente,” esordisce Quadrini. “Sabato pomeriggio presenteremo una visione di Paese che mette finalmente al centro gli amministratori locali, le sentinelle del territorio e i cittadini. Siamo un movimento che crede fermamente nel merito, nella sussidiarietà e nella tutela delle radici cristiane e identitarie dell’Italia. Vogliamo essere il megafono di chi oggi non trova risposte in una politica spesso troppo distante dai problemi reali.”

​Quadrini ha voluto porre l’accento sulla solidità della macchina organizzativa e sulla dedizione degli uomini e delle donne che compongono l’ossatura del movimento:

​”Se oggi siamo pronti a questa grande manifestazione di partecipazione democratica, è grazie al lavoro instancabile svolto in ogni provincia. Voglio ringraziare sentitamente tutti i militanti e i dirigenti dei dipartimenti e regionali del partito, a partire dal Coordinatore Nazionale Diego Sardellitti, che con visione e sacrificio ha saputo strutturare il nostro progetto in tutta Italia, rendendolo una realtà solida e credibile.”

​L’Assemblea Nazionale si preannuncia come un momento di alto profilo istituzionale e politico. Oltre agli interventi del Presidente Mirko Greco e del Segretario Nazionale Giuseppe Basile, l’evento vedrà un importante momento di dialogo con le altre forze politiche: “Siamo orgogliosi di ospitare ai nostri lavori i Segretari di altri partiti nazionali,” prosegue il Vice Segretario Vicario. “La loro presenza è il riconoscimento della centralità politica che ‘Evoluzione e Libertà’ ha conquistato in breve tempo e apre la strada a collaborazioni strategiche per costruire un’alternativa di governo vicina alle imprese, alle famiglie e alle comunità locali.”

​Nel corso della sessione pomeridiana, i responsabili dei dipartimenti tematici illustreranno le linee programmatiche: dalla riforma della pubblica amministrazione al rilancio economico, dalla sicurezza urbana alla difesa delle tradizioni nazionali.

​”Sabato alle 17:00 inizieremo a scrivere una pagina fondamentale per il futuro del Paese,” conclude Quadrini. “Evoluzione e Libertà è pronta a trasformare l’entusiasmo dei territori in un’azione politica incisiva nelle sedi istituzionali.”

​INFO E DETTAGLI:

​Evento: Prima Assemblea Nazionale di “Evoluzione e Libertà”

​Data: Sabato 9 maggio 2026

​Orario: Inizio lavori ore 17:00

​Location: Sheraton Hotel Parco de’ Medici, Via Salvatore Rebecchini 39, Roma

​Gianluca Quadrini Vice Segretario Nazionale Vicario – Evoluzione e Libertà