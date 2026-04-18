​Operazione antidroga a Patrica, il plauso di Gianluca Quadrini: “Successo straordinario della Polizia di Stato. Grazie al Questore Caruso e al Dirigente Pititto

​FROSINONE – Il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente Regionale di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, interviene con una nota ufficiale per esprimere profonda gratitudine e grande soddisfazione a seguito dell’imponente operazione antidroga condotta nel comune di Patrica, che ha portato allo smantellamento di un maxi-centro di stoccaggio gestito da un nucleo familiare.

​”Desidero rivolgere i miei più sentiti complimenti alla Polizia di Stato per la brillante operazione portata a termine con successo,” esordisce Quadrini. “Un plauso particolare e un ringraziamento sentito vanno alla Questura di Frosinone e al suo Questore, il dottor Stanislao Caruso, di cui apprezziamo quotidianamente la guida autorevole e la straordinaria capacità di controllo del territorio. Altrettanta gratitudine va espressa al Primo Dirigente della Squadra Mobile di Roma, il dottor Roberto Giuseppe Pititto, per l’eccellente coordinamento degli uomini della Sezione Antidroga capitolina.”

​Quadrini, nella sua veste di amministratore provinciale e dirigente di Anci Lazio, si sofferma sulla complessità dell’indagine:

“Smascherare un nucleo familiare completamente incensurato che gestiva un centro di stoccaggio di tale portata dimostra un’attività di intelligence di altissimo livello. Il lavoro sinergico tra la Squadra Mobile di Frosinone e quella di Roma, guidata dal dottor Pititto, testimonia come la cooperazione tra le diverse articolazioni dello Stato sia l’unica strada percorribile per garantire sicurezza e legalità. Come rappresentante dei comuni in Anci Lazio, so quanto sia vitale per i nostri territori sentire questa presenza tangibile contro chi tenta di inquinare il nostro tessuto sociale.”

​Il Consigliere sottolinea l’impatto sociale dell’operazione, fondamentale per la tutela delle comunità locali:

“Ogni quantitativo di droga sottratto al mercato illecito rappresenta un pericolo in meno per i nostri giovani. La provincia di Frosinone non deve essere un crocevia per i traffici di stupefacenti. Questo intervento ribadisce che lo Stato vigila ed è pronto a colpire con fermezza anche laddove il crimine tenta di mimetizzarsi dietro una facciata di apparente normalità.”

​In conclusione, Quadrini rinnova il suo sostegno totale alle forze dell’ordine:

“Al Questore Stanislao Caruso, al Dirigente Roberto Giuseppe Pititto e a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato coinvolti, va il mio ringraziamento più profondo. La legalità è la condizione necessaria per la crescita delle nostre comunità. Continueremo a stare al fianco di chi difende questo valore con coraggio, affinché la nostra provincia resti un luogo sicuro per tutte le famiglie.”