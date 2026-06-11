​ELEZIONI AMMINISTRATIVE SORA 2016: IL COORDINATORE NAZIONALE DIEGO SARDELLITTI AUGURA BUON LAVORO A MARCO SERAPIGLIA

In vista delle imminenti elezioni comunali a Sora, il Coordinatore Nazionale Diego Sardellitti interviene ufficialmente per esprimere i più sentiti complimenti e un caloroso augurio di buon lavoro a Marco Serapiglia, che assume la guida del coordinamento cittadino. Un passaggio di consegne cruciale nel panorama politico-amministrativo locale per garantire continuità, efficacia e risposte concrete alla cittadinanza in un momento così delicato.
”Voglio fare il mio più sincero in bocca al lupo a Marco Serapiglia — dichiara il Coordinatore Nazionale Diego Sardellitti — per l’assunzione di questo delicato e prestigioso incarico a Sora. Esprimo inoltre il mio vivo ringraziamento al Segretario Basile e al Presidente Greco per la fiducia che hanno riposto in lui. Guidare la squadra in questa tornata elettorale è una sfida che richiede profondo senso di responsabilità, ma siamo certi che Marco saprà lavorare al meglio per dare risposte concrete ed efficaci ai cittadini di Sora”.
Sardellitti ha poi voluto sottolineare l’importanza del grande gioco di squadra e della forte sinergia tra i vertici nazionali e i referenti sul territorio che ha permesso il raggiungimento di questo assetto:
”Questo traguardo è il frutto di un asse politico solido. Un ringraziamento speciale e profondo va al nostro Vice Segretario Nazionale Vicario, Gianluca Quadrini. Il suo è un lavoro straordinario che dimostra come la nostra azione politica, oltre a svilupparsi ai massimi livelli nazionali, mantenga sempre un’attenzione e una vicinanza straordinaria per le realtà locali e per il territorio. Quando si lavora in sinergia, uniti e con un obiettivo comune, i risultati importanti per la comunità arrivano sempre”.
Con questo assetto e sotto la guida di Marco Serapiglia a Sora, la struttura nazionale si proietta verso la sfida elettorale con l’obiettivo chiaro di mettere al primo posto le esigenze della città, coniugando l’efficienza con l’ascolto dei bisogni dei cittadini.
Coordinamento Nazionale – Diego Sardellitti