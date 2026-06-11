​ELEZIONI AMMINISTRATIVE SORA 2016: IL COORDINATORE NAZIONALE DIEGO SARDELLITTI AUGURA BUON LAVORO A MARCO SERAPIGLIA

In vista delle imminenti elezioni comunali a Sora, il Coordinatore Nazionale Diego Sardellitti interviene ufficialmente per esprimere i più sentiti complimenti e un caloroso augurio di buon lavoro a Marco Serapiglia, che assume la guida del coordinamento cittadino. Un passaggio di consegne cruciale nel panorama politico-amministrativo locale per garantire continuità, efficacia e risposte concrete alla cittadinanza in un momento così delicato.

​”Voglio fare il mio più sincero in bocca al lupo a Marco Serapiglia — dichiara il Coordinatore Nazionale Diego Sardellitti — per l’assunzione di questo delicato e prestigioso incarico a Sora. Esprimo inoltre il mio vivo ringraziamento al Segretario Basile e al Presidente Greco per la fiducia che hanno riposto in lui. Guidare la squadra in questa tornata elettorale è una sfida che richiede profondo senso di responsabilità, ma siamo certi che Marco saprà lavorare al meglio per dare risposte concrete ed efficaci ai cittadini di Sora”.

​Sardellitti ha poi voluto sottolineare l’importanza del grande gioco di squadra e della forte sinergia tra i vertici nazionali e i referenti sul territorio che ha permesso il raggiungimento di questo assetto:

​”Questo traguardo è il frutto di un asse politico solido. Un ringraziamento speciale e profondo va al nostro Vice Segretario Nazionale Vicario, Gianluca Quadrini. Il suo è un lavoro straordinario che dimostra come la nostra azione politica, oltre a svilupparsi ai massimi livelli nazionali, mantenga sempre un’attenzione e una vicinanza straordinaria per le realtà locali e per il territorio. Quando si lavora in sinergia, uniti e con un obiettivo comune, i risultati importanti per la comunità arrivano sempre”.

​Con questo assetto e sotto la guida di Marco Serapiglia a Sora, la struttura nazionale si proietta verso la sfida elettorale con l’obiettivo chiaro di mettere al primo posto le esigenze della città, coniugando l’efficienza con l’ascolto dei bisogni dei cittadini.

Coordinamento Nazionale – Diego Sardellitti