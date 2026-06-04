​ANCI Lazio, al via il Training Camp di Ventotene: il Dirigente Regionale Gianluca Quadrini presente per sostenere lo sviluppo dei Comuni del territorio

VENTOTENE (LT) – Ha preso ufficialmente il via ieri, mercoledì 3 giugno, l’edizione 2026 del prestigioso Training Camp di ANCI Lazio nella splendida e simbolica cornice dell’isola di Ventotene. Un appuntamento cruciale per il futuro degli enti locali a cui partecipa attivamente il Dirigente Regionale di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, da sempre in prima linea per il supporto, la crescita e la valorizzazione dei Comuni e delle province del territorio.

​La prima giornata dei lavori, svoltasi presso il Centro Polifunzionale “Umberto Terracini”, si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, del Vicesindaco di Ventotene Giuseppe Pepe, del Presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale e del Prefetto Vittoria Ciaramella. Al centro dei primi panel operativi, tematiche di vitale importanza per la pubblica amministrazione, tra cui il nuovo modello formativo dell’associazione e un focus approfondito sul Documento di Finanza Regionale e sulle opportunità della programmazione del Lazio.

​Il Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha sottolineato lo straordinario valore di questa tre giorni di alta formazione:

​”Il Training Camp di Ventotene si conferma un’officina di idee e uno strumento di crescita indispensabile per tutti noi amministratori. Confrontarsi direttamente con direttori regionali, esperti di IFEL e rappresentanti del Governo sulle riforme della finanza locale e sulle prossime sfide dei fondi europei e della coesione significa dare risposte concrete ai nostri territori. Il nostro obiettivo, come dirigenza di ANCI Lazio, è quello di colmare la distanza tra i grandi centri decisionali e le realtà locali, fornendo ai Sindaci e ai consiglieri gli strumenti normativi e finanziari per far correre i nostri Comuni. Da Ventotene, culla dell’Europa unita, rilanciamo una visione di amministrazione moderna, efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini.”

​I lavori di questa prima intensa giornata proseguiranno con i tavoli dedicati alle politiche di coesione europea e alla riforma del bilancio UE, per poi concludersi con l’inaugurazione dello spazio poster exhibition curato dal CTS di ANCI Lazio e la storica visita culturale sull’isola.

​Il Training Camp proseguirà nelle giornate di domani e venerdì con nuovi tavoli tecnici e importanti momenti di confronto politico e amministrativo.

Gianluca Quadrini – Dirigente Regionale ANCI Lazio